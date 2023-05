Wanda Nara generó polémica por combinar un outfit deportivo con bucaneras

Wanda Nara es una modelo con más de 20 años de trayectoria en el espectáculo, que desde sus comienzos generó polémica por su actitud, su forma de ver la vida y sus vínculos amorosos. De todas formas, supo hacer oídos sordos a los comentarios y pudo reinventarse y ubicarse en lo más alto. En la actualidad, con su propia marca de maquillaje y conductora de unos de los programas más populares, MasterChef (Telefe).

En su cuenta de Instagram, con 16.2 millones de seguidores, suele publicar contenido de su vida diaria, como sus trabajos, sus viajes, los momentos con su familia y sus hijos, sus lujos y sus outfits más sofisticados y de marcas de alto nivel.

La empresaria eligió un outfit super chic para presenciar el superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental. / Foto: Instagram Foto: Wanda Nara

En esta oportunidad, Wanda eligió la colección de Gucci x Adidas para crear su look. La conductora de televisión usó un conjunto de dos piezas de la línea mencionada, una biker y una camisa en mangas cortas, ambas con el estampado GG de Gucci, en color verde y las tres rayas clásicas de la marca deportiva en la prenda superior.

Este outfit lo combino con bucaneras de charol negras y un mini bolso en color verde. Lo Sport Glam, es decir, la mezcla de deportivo con glamour, suele generar polémica y Wanda no fue la excepción. El posteo recibió más de 140 mil likes y más de mil comentarios negativos, como, “¿dejaste de pagarle al asesor de imagen?”, “no me gustó nada” o “moda no es siempre buen gusto”. Igualmente, hubo comentarios positivos de personas alagando la elección.

La familia de Wanda Nara

A pesar de tantas idas y vueltas públicas, Wanda continúa en pareja con su esposo, Mauro Icarda, con quién se casó en 2014. Junto tuvieron dos hijas, Francesca e Isabella. De todas maneras, la modelo tuvo otros tres hijos con su anterior pareja, Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto. Es decir, Wanda formó una hermosa familia con cinco hijos.