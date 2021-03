“Happy international Women’s Day to all my mamacitas” fue el mensaje que posteó Victoria Villarroel para el pasado 8 de marzo con dos impactantes fotos. Al momento de su publicación, recibió cerca de 200 mil likes en su cuenta de Instagram.

El look playero de Victoria Villarroel (Foto: Instagram)

El marco que eligió para hacerlo fue por demás envidiable: un balcón, a la luz de la atardecer y con el mar de fondo. Reconocida por formar parte del entorno del Clan Kardashian- Jenner, en esta oportunidad la modelo y fashionista eligió un vestido tejido color nude, que lució sin ropa interior.

Victoria Villarroel saludó a las mujeres desde la playa. (Foto: Instagram)

A su vez, su look descontracturado le sumó encantó al escenario: pelo recogido y sin maquillaje. Un completo cuadro de relax.