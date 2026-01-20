Valentina Cervantes arrasó con el look deportivo más diminuto y se robó todas las miradas en Instagram

Valentina Cervantes es una de las personalidades mediáticas más reconocidas del momento. En pareja con el jugador de la selección argentina, Enzo Fernández deslumbra con cada look que comparte en Instagram.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Se adelanta a las últimas tendencias y crea conjuntos de prendas únicos. Combina a la perfección diferentes colores, texturas y diseños. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Valentina Cervantes: así es su lujoso hogar minimalista en el Chateau Libertador, vecina de Wanda Nara

Marca tendencia y siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda.

Valentina Cervantes causó sensación con el outfit deportivo más diminuto de la temporada en color total black con detalles en color blanco. Un conjunto puro fuego. La parte superior, un top mega escotado con breteles. La parte inferior, una calza ajustada al cuerpo, resaltando su espectacular figura. Complementó el look llevando el cabello suelto con algunas ondas naturales. Coleccionó miles de likes y causó sensación entre sus seguidores.

Valentina Cervantes dio cátedra de estilo con un conjunto deportivo de alto impacto

La modelo e influencer cautiva aplausos con su estilo sin igual.

Valentina Cervantes cosechó elogios posando con un look deportivo total black mega tendencia. Un conjunto muy diminuto. Resaltó su increíble figura y se llevó los likes de todos sus seguidores. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista.