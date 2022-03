María Becerra es única e inigualable no solo por su belleza y carisma sino por su carrera como artista. Sin embargo, los seguidores de la cantante están atónitos con el parecido entre la cantante y un joven TikToker quien posteó un video mostrando la curiosa similitud.

Dos gotas de agua

Separados al nacer, María Becerra y el joven TikToker Alan Zavala comparten un gran parecido, no solo por sus rasgos físicos sino que, incluso, por sus estilos, vistiendo los mismos tipos de prendas y accesorios con una onda muy trapper.

El doble de María Becerra en TikTok. Foto: Vía País

En el video podemos ver al joven posar de frente y de perfil comparando su apariencia con la de la cantante y, creando un divertido juego de parecidos con su imitación de la famosa escena de la película protagonizada por Lindsay Lohan “Juego de gemelas”, donde la pequeña Annie quiere convencer a su gemela perdida del parecido entre ellas.

La publicación cuenta con más de 112.8 mil likes y miles de comentarios se los seguidores de María quienes debaten si, efectivamente, es real el parecido resultando, algunos de ellos muy cómicos.

“Mario becerro 😳”, “Y si te pones una peluca y te haces un delineado como ella?”, “SON IGUALES”, “yo creí que era Becerra con un efecto de varón 😳”, “sos la versión masculina de ella 😱”, “esto tiene que llegar a María Becerra yaa 😂😂”, “SI SE PARECEN 😳”, “Se tienen que conocer! Es tu hermano gemelo o tu alma gemela María 🥰😂”, “jajaj son iguales... y el video es genial”, “Jajaja es igual pensé que María se habia cortado el cabello 😁 es un clon”, “Pensé q era el hermano 😅” eran algunos de los miles de comentarios.

Lejos de tener malas intenciones y siendo nada más que un divertido juego de parecidos, el joven TikToker comentaba en su publicación “Aclaró que yo no intento copiarme de ella ni nada , mucha gente me lo dice aunque yo haga un video normal como cualquier otro, ni buscaba que me lo digan”. Sin duda alguna, el parecido es impresionante y, sería muy divertido que el video llegue a María y poder ver su reacción.