Es normal ver a muchas personas nerviosas y estresadas durante su primer vuelo en avión, especialmente si dicho viaje demorará varias horas. Sin embargo, esta vez, el protagonista que ocasionó que la aeronave tuviera que aterrizar de emergencia fue un gato.

El animal atacó de manera agresiva a parte de la tripulación, incluido el capitán de vuelo. Todo ocurrió el pasado miércoles 24 de febrero, media hora después de que el avión de Tarco despegó de Jartum, capital de Sudán, con destino a la ciudad de Doha, según informó el diario Al-Sudani.

La noticia se hizo viral en diferentes portales de Internet. Foto/Freepik

Por lo que parece, el minino no era acompañante de ningún pasajero sino que habría ingresado a la aeronave la noche anterior, mientras el avión estuvo estacionado en un hangar del aeropuerto o durante los trabajos de limpieza o revisión.

Varios trabajadores de la compañía Tarco intentaron frenar el ataque del rabioso gato, pero no lo lograron, por lo que el piloto no tuvo más remedio que devolverse a su lugar de despegue. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales y el avión de Tarco Air aterrizó sin complicaciones en Jartum.