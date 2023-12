Rosina Beltrán es una de las nuevas participantes de Gran Hermano 2024. La uruguaya de 26 años es una de las integrantes más polémicas de la casa más famosa del país. De personalidad extrovertida, no duda en ir al frente y no pasa desapercibida. Rosina es personal trainer y en sus redes sociales comparte diferentes fotos y videos de sus looks más osados.

En una de sus publicaciones en Instagram, podemos ver a la uruguaya posando con una increíble microbikini verde rodeada de un ambiente natural. El traje de baño, compuesto por dos piezas. La parte superior, un corpiño triangular con tiras para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless con tiras para anudar en la cadera.

Rosina deslumbra con sus fotografías y videos. Su estilo avasallante logra llevarse todas miradas y conquistar el corazón público en cada aparición que tiene en la casa de Gran Hermano.

Ultra escote y mucha piel: Rosina de Gran Hermano 2024 paralizó las redes en microbikini Foto: instagram

La nueva hermanita cautiva con sus looks y no duda en combinar diferentes tendencias de la moda. La microbikini es una de sus prendas favoritas. En su Instagram son las fotografías que más likes tienen y son aplaudidas por todos sus fans.

Rosina Beltrán, la uruguaya que pisa fuerte en Gran Hermano 2024

La nueva participante de la casa más famosa del país se lleva todas las miradas de sus compañeros y también del público. La uruguaya despliega todo su carisma frente a las cámaras y conquista los corazones de todos.

Rosina crece día a día en sus redes sociales. Allí podemos ver sus publicaciones antes de ingresar a la cada de Gran Hermano 2024. Con cada publicación, se confirma que es una influencer de la moda y que está al tanto de cada tendencia nueva de la industria.