Transparencias y encaje: Pampita posó en lencería ultra hot y dejó sin palabras a sus seguidores

Pampita es una verdadera referente fashionista. Tiene una presencia única. Brilla en cada evento al cual asiste. Es una de las figuras más populares de la Argentina. Tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram.

El look de Pampita para una noche en el Teatro Cervantes

Dueña de un estilo único, no duda en arriesgar y lanzarse a las últimas vanguardias del mundo de la moda. Pampita sorprendió a todos y conquistó suspiros con un look de lencería no apto para cardíacos.

Las fotos de Pampita en ropa interior con el color de la temporada

Combina a la perfección sensualidad y elegancia. Y siempre está un paso adelante en cuanto a tendencias. No duda en arriesgar con diferentes estilos para crear outfits únicos en donde la osadía es protagonista.La modelo realizó una producción fotográfica mega hot posando en ropa interior. Mostró mucha piel y desafió los límites de la censura con el jugado look.

El vestido con transparencias que usó Pampita

Pampita posó con un espectacular conjunto de lencería mega sexy. La parte superior, un corpiño con escote pronunciado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra diminuta. Todo de encaje y con transparencias.

Pampita

La publicación cosechó suspiros. Los likes invadieron la imagen y los mensajes de halagos no se hicieron esperar. Siempre va por más y sabe a la perfección como conquistar la mirada de todos.

Pampita apostó por un conjunto de ropa interior mega sexy y encendió corazones

La modelo es un icono fashionista. Desprende sensualidad a cada paso que da. Pasar desapercibida no es una opción para ella. Sin lugar a dudas, es la reina de las tendencias.

Pampita

Pampita

Pampita enamoró corazones con un conjunto de lencería no apto para cardíacos. Mostró mucha piel y alucinó a sus fans con un mega escote que dejó sin palabras a sus fans.