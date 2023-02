Tapado y gorro de piel animal print: el look de la China Suárez para ir al supermercado en Nueva York

Para nada discreta, la China Suárez llegó a Nueva York y lo hizo notar. La actriz se encuentra en el barrio de Midtown Manhattan, de los Estados Unidos e impuso su presencia sobre las calles.

Dueña de un estilo único, la ex “Casi Ángeles” eligió un excéntrico look para sus primeras horas en Norte América. En medio del invierno optó por un conjunto muy abrigado y canchero para pasear por el vecindario, así se la pudo ver de tapado largo hasta los talones y gorro de piel animal print.

Este traje fue el que usó para ir a un supermercado de la ciudad y fotografiarse entre sus góndolas. La fotografía fue compartida a través de sus historias de Instagram donde sorprendió a sus más de 6.2 millones de seguidores.

De tapada y gorro animal print, la China Suárez fue al super Foto: instagram/sangrejaponesa

El outfit lo completó con un par de botas negras, jean con roturas en la rodilla y un buzo over-size color verde. Mientras que en su feed subió un carrete de imágenes donde aclaró que su conjunto es de piel sintética y eligió la canción “LLYLM” de Rosalía para describir el post.

China Suárez en Nueva York Foto: instagram/sangrejaponesa

Así sus fotografías alcanzaron más de 165 mil “me gusta” y comentarios alagoderes como: “Sabemos que jamás de los jamases usarías alguna prenda de animal”, “¿Las reinas no están en los castillos? ¿O eso quedó en la prehistoria?”, “La más linda de todas” y “Lo que es ser linda... yo me pongo ese look y parezco un carpincho en celo”.

La China reveló uno de sus secretos estéticos

Antes de los festejos de Magnolia por su cumpleaños, la China protgonizó una producción de fotos y luego reveló que no quería sacarse el maquillaje para utilizarlo en la celebración de cumpleaños de su hija. Fue así cómo reveló uno de sus secretos estéticos para poder descansar sin correrse el make-up.

El extravagante look de China Suárez Foto: instagram/sangrejaponesa

Aunque expertos recomiendan no dormir con maquillaje puesto, la también cantante aprovechó unos minutos libres para dormir la siesta antes de la reunión familiar. En sus historias contó: “Una horita de siesta boca arriba porque no pienso sacarme el make up para el quinto festejo de Magnolia”.

El secreto estético de la China Suárez Foto: instagram/sangrejaponesa

Mientras que confesó que el peinado sí decidió quitárselo: “El pelo me lo lavé, perdón pero era la auténtica pelo duro”.