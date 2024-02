Sol Pérez deslumbró en verde: vestido al cuerpo y con mucha personalidad

Sol Pérez es indudablemente una de las famosas con más actividad en las redes sociales. En su perfil de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, día a día comparte todos los detalles de su rutina, desde algunas intimidades de su vida personal hasta sus retos profesionales y sus mejores producciones de fotos y videos con distintas marcas.

La panelista aprovecha sus redes sociales para mostrar cómo elige sus looks todos los días para ir a sus participaciones en la TV y cuáles son sus secretos de alimentación, al igual que su exigente rutina de entrenamiento.

Sol Pérez impacta con sus looks para Gran Hermano 2024. Foto: instagram

Es por eso que en esta oportunidad, Sol encandiló a sus fans con el look que eligió para ir a la tele. La modelo optó por un vestido corto color verde al cuerpo. El look lo completó con un make up marcado y el pelo suelto con ligeras ondas sobre los hombros. Así, posó en modo selfie y compartió el video en historias con sus fans.

SOL PÉREZ CONQUISTÓ EN MICROBIKINI BICOLOR DESDE MAR DEL PLATA

Sol Pérez aprovechó los días calurosos de enero y, como muchos otros argentinos y argentinas, partió rumbo a Mar del Plata para disfrutar de unos días de sol y playa para tener un break de relax después de un año movido.

Sol Pérez conquistó en microbikini Foto: Instagram

Desde La Feliz, la modelo compartió una serie de fotos posando en microbikini que causaron furor. En las imágenes se la puede ver a Sol con una microbikini bicolor en verde y azul, posando bajo una de las famosas carpas marplatenses, ideales para cubrirse por un rato cuando pega fuerte el sol.

Sol Pérez enamora en microbikini. Foto: Instagram

“Mar del Plata”, escribió la panelista en el epígrafe de la publicación junto a un emoji de corazón, declarando así su amor por la ciudad balnearia elegida por muchos a la hora de vacacionar.