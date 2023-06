Sol Pérez deslumbró al lucir un blazer escotado negro al cuerpo y causó sensación en Instagram.

Sol Pérez siempre da que hablar en las redes sociales debido a cada uno de los looks que elige para enfrentar su agenda laboral y personal, y comparte con sus más de 6 millones de seguidores, quienes suelen elogiar no solo su trabajada figura sino también las prendas que selecciona para cumplir con sus compromisos.

Sol Pérez Foto: Instagram/solperezfav

En esta oportunidad, Sol deslumbró al posar frente a la cámara con un elegante outfit al cuerpo que no pasó desapercibido ya que publicó la postal en la sección de historias en su cuenta oficial de Instagram.

Sol Pérez cautiva con sus looks para GH. Foto: Gentileza Instagram.

Sol Pérez impactó con un vestido negro ajustado y causó sensación en las redes sociales

La comunicadora se mostró muy sonriente ante la cámara y de esta manera, lució un blazer de confección básico en color negro sin ninguna estampa o figuras que destacó su esbelta figura. El diseño era de mangas largas con aberturas de corte en V a cada uno de los costados de las mangas.

La comunicadora mostró un blazer que destacó su figura y causó sensación en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Sol Pérez

Además, la confección de la prenda que seleccionó, contó con un considerable escote ovalado que permitió apreciar sus atributos en el área delantera de su fisonomía.

La comunicadora deslumbró con un outfit elegante e impactó a sus seguidores en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Sol Pérez

Por otro lado, Sol optó por complementar el blazer en cuestión, cuyo largo cubrió hasta sus muslos, con una musculosa negra junto a un par de botas estilo bucaneras a la rodilla en tono celeste brilloso y punta, lo que le dio un toque chic a todo el look.

Como no podía ser de otra manera, Pérez sumó un make up para noche al colocar un labial marrón claro en sus labios para luego enmascarar sus pestañas y sombrear los párpados de sus ojos en tonos tierras para crear un maquillaje balanceado y agradable a la vista. Además, la comunicadora decidió lucir un fino y largo collar dorado para darle más estilo al look.