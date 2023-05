Sol Pérez apareció en ropa interior y se vistió de espaldas a la cámara: “Yo soy de las que...”

Sol Pérez está siempre muy activa en las redes sociales donde ya acumula 6,4 millones de seguidores quienes están atentos a cada una de las publicaciones que comparte con ellos y donde, a diario, muestra sus mejores looks, y trajes de baño con los que enfrenta su agenda laboral así también disfruta de sus ratos libres.

Sol Pérez y su look para Gran Hermano Foto: instagram

Ahora, Sol acudió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un corto clip en el que se animó a posar frente a la cámara con un conjunto de ropa interior y como no podía ser de otra manera, se robó los suspiros de sus seguidores.

Sol Pérez

Los looks con los que Sol Pérez encendió las redes sociales

“Yo soy de las que corre ¿Ustedes?”, fueron las palabras que eligió Sol para subir el video en el cual, al inicio, se pudo apreciar su trabajada figura y plano abdomen gracias al conjunto de ropa interior de estilo deportivo con el que posó delante de su celular.

La comunicadora deslumbró con su trabajada figura al posar frente a la cámara con un increíble outfit / Foto: Instagram Foto: Sol pérez

Tanto la parte superior como la inferior estuvo compuesta por tela de algodón blanca y en los extremos tenían elástico negro con una leyenda en el tono de ambas prendas. Por su parte, el corpiño contó con el detalle de reguladores sobre la espalda para que la comunicadora pudiera ajustarlo tanto como ella deseara.

Segundos más tarde, Sol apareció frente a la cámara luciendo un jean color celeste claro de corte tiro alto junto a una remera blanca manga larga con finas tiras en los extremos para que Pérez las sujetará a su espalda, la cual quedó al descubierto debido a la confección moderna de la prenda, algo que se notó cuando Pérez dio media vuelta para que sus seguidores pudieran observarla.

La comunicadora posó frente a la cámara con un conjunto de ropa interior y subió la temperatura en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Sol Pérez

Pérez completó el look con unos borcegos negros a la altura de los tobillos. En cuanto al make up, Sol mantuvo un look natural por lo que colocó labial nude en sus labios, enmascaró sus pestañas para profundizar su mirada y sombreó los párpados de sus ojos con tonos claros. Como no podía ser de otra manera, la comunicadora se acercó a la cámara sobre el final del video para que se pudiera ver el maquillaje con claridad.