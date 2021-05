La empresaria y modelo Sofía Clérici, de 32 años saltó a la fama por sus apariciones un poco escandalosas en distintos programas de TV.

Primero se la conoció cuando visitó Animales Sueltos (América), cuando Alejandro Fantino era su conductor, y, luego por su dudosa relación con Daniel Scioli.

//Mirá también: Sofía Clerici, la chica Playboy que desafía la censura con las poses más jugadas

Sofía nació en San Nicolás y tiene dos hermanas, Renata y Martina, que también son modelos pero con un perfil mucho más bajo en los medios.

Sofía Clerici y un tatuaje provocador

Se define como “personaje público” y hace un tiempo decidió alejarse de la exposición mediática y dedicarse de lleno a su empresa de lencería erótica, que maneja a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram la modelo suele posar con equipos muy jugados, demostrando las cualidades de las prendas. Y sus seguidores se lo agradecen.

Hace poco tiempo Sofía compartió una fotografía con un equipo de lencería en encaje rojo cereza enterizo y semitransparente. Lo rodea una hilera de perlas blancas y la modelo lo lució apoyada en una escalera de madera, con fondo de paredes en color blanco, que realzan el conjunto. Lo más curioso de la imagen fueron la cantidad de tatuajes que quedaron visibles en piernas y brazos y que aún no habían salido a la luz.

//Mirá también: Sofía Clerici increpó a su expareja en la calle y tuvo que intervenir la policía

Sofía Clerici Instagram | Instagram

Sofía acompañó la publicación con un largo texto, la canción “Cherry” de Lana Del Rey, que evidentemente fue la inspiración para su creación. Y los comentarios no tardaron en llegar: “Sofía, la más hermosa”, “Preciosa”, “Bella” y “Qué romántico” fueron algunos. Y cosechó más de 3.200 corazones de sus admiradores.

Sofía Clérici en crisis por Palermo

En plena pandemia la modelo protagonizó un escándalo y fue demorada por resistencia a la autoridad tras una discusión en la vía pública en el barrio de Palermo.

Luego de pelearse con una ex pareja y ante una denuncia de vecinos con comunicación al 911 se presentó personal de la Policía de la Ciudad y al inquirir qué le pasaba Sofía manifestó que estaba en el lugar porque su ex pareja no quería devolverle algunas de sus pertenencias.

Sofía Clérici compartió un sexy video en donde lució su ropa interior

En cambio el hombre al que agredía sostenía que no tenía sus pertenencias y solo quería continuar con una relación que ya había finalizado.

Luego de gritar y agredir con golpes de puño a los policías fue llevada por una ambulancia del SAME, que al Hospital Fernández para que se repusiera de su crisis nerviosa.