Silvina Escudero cautivó en Instagram en top y calza deportiva desde el gimnasio: “Amo entrenar”

Silvina Escudero es una de las figuras de la farándula argentina más activa en redes sociales. En su perfil de Instagram cuenta con más de 1.7 millones de seguidores y suele compartir su día a día a través de publicaciones con gran periodicidad.

Es así cómo mostró todos los preparativos de su casamiento con Federico, desde su romántica propuesta durante un viaje por Europa con una amiga, hasta la esperada boda y la fiesta íntima que celebraron juntos. También suele mostrar sus outfits para eventos o presentaciones y mantiene a los usuarios actualizados con sus estudios en su segundo año de la carrera de locución.

El look deportivo de Silvina Escudero Foto: instagram/escuderosilvina

Pero en las últimas horas sorprendió con un posteo desde el gimnasio donde reveló su rutina de ejercicios. Es así cómo sus fans conocieron sus hábitos más fits y saludables, ya que la también bailarina detalló que entrena “mínimo 3 veces por semana”.

“Amo entrenar. Trato de hacerlo mínimo 3 veces por semana, si puedo más mejor y cuando no me da el tiempo menos. Pero que bien me hace sentir ¿Les pasa lo mismo?”, quiso saber en un ida y vuelta que comenzó con sus admiradores.

Silvina Escudero combinó a la perfección Foto: instagram/escuderosilvina

El look deportivo de Silvina Escudero que cautivó a todos.

El posteo recibió más de 33 mil “me gusta” en medio día y todo tipo de respuestas sobre todas referidas a su look deportivo. La conductora vistió un conjunto combinado de calzas y top color rosa viejo que complementó con unas zapatillas en los mismos tonos y detalles en crudo.

Silvina Escudero enamoró a todos desde el gimnasio Foto: instagram/escuderosilvina

“Yo odio entrenar pero me gusta la ropa deportiva... Raro lo mío. Vos, hermosa”, “Si, yo entreno en mi casa”, “Vos me motivas siempre, gracias por tanto”, “La 1 sin dudas un ser mágico” y “Bella, diossa total”, fueron algunos de los mensajes que recibió.