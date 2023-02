Romina Malaspina y un micro top que la dejó al borde de la censura.

Romina Malaspina no deja de trabajar jamás. Hizo temporada como DJ en la Costa Atlántica y estos días estuvo ocupada con una producción en la que mostró diversos looks.

La modelo se convirtió en influencer y muy segura de sí misma decidió darle rienda suelta a su pasión: la música. Estudió para convertirse en DJ y está haciendo recorrido en ese metier.

Romina Malaspina siempre sexy Foto: instagram

Sin embargo, la exGran Hermano no abandona sus raíces. Al contrario, cada vez son más las marcas que la convocan para que protagonice sus campañas. Es que cada cosa que usa Romina Malaspina se convierte en tendencia.

Malaspina mostró un look que utilizó en el verano de 2020 sobre un lujoso yate Foto: Instagram

Fashionista y con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram. es natural que acabe imponiendo tendencia. A eso se suma que las fiestas que musicalizó este verano fueron un éxito.

Romina Malaspina bailó junto a la Joaqui.

Esta vez compartió un primer plano de su look. “Dice que soy su debilidad”, escribió. Y adjudicó crédito a los responsables de su look: el make up artista Samuel Ganem y el estilista Leo Vallejo.

Romina Malaspina y un look para el desmayo Foto: instagram.com/romimalaspina

Sus fans no sólo admiraron su rostro angelical y el peinado descontracturado sino también su outfit. Un micro top ajustable al borde de la censura y un jean.

Por qué dejó el periodismo Romina Malaspina

Tras su paso por Gran Hermano, la joven consiguió cada vez más fama. Llegó a convertirse en una de las presentadoras más importantes de Canal 26. Y antes de retirarse del periodismo reveló qué la había llevado a tomar esa decisión.

Romina Malaspina y un look deportivo Foto: instagram

Romina Malaspina hizo pública su decisión de dedicarse a la música justo antes de dejar su rol como conductora en la televisión. Estudió durante todo 2022 y llegó al verano para encender las pistas de la Costa Atlántica. Además, ha musicalizado fiestas en Punta del Este y Miami.