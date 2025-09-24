Romina Malaspina se adelantó al verano y levantó la temperatura con un escote imbatible

Romina Malaspina es modelo, cantante, actriz y también realiza muchas presentaciones como DJ en eventos muy importantes. En cada proyecto que emprende logra triunfar y desplegar todo su talento. Es una de las influencers más populares de la Argentina.

Los outfits en donde la piel es protagonista se llevan todos los likes. Las tendencias son su especialidad y jamás pasa desapercibida. Marca tendencia. Siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda y se muestra a la vanguardia. Los must de la temporada siempre están presentes en su guardarropa.

Romina Malaspina eligió un look veraniego y jugó al límite de la censura con un escote imbatible

Romina Malaspina realizó una producción de fotos que sorprendió a todos. Jugó al límite de la censura y arriesgó con prendas impactantes. La modelo e influencer posó con un conjunto de ropa total white muy osado. Un mono cut out con detalles de piel al descubierto. Una calza muy diminuta y un escote pronunciado de alto impacto.

Complementó el look llevando el pelo suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial rosado con mucho brillo. La publicación fue todo un éxito. Sin lugar a dudas, ninguna tendencia se le escapa y no duda en arriesgar con las prendas más osadas del momento. Como accesorio llevó una cartera diminuta del mismo color.

Romina Malaspina jugó al límite de la censura con un mono total white mega arriesgado

La modelo revoluciona Instagram con cada publicación nueva que comparte. Dueña de un estilo único. Su actitud avasallante nunca pasa desapercibida. Sabe como desplegar su carisma y audacia. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir.

Romina Malaspina modeló con un mono total white mega diminuto. Un escote pronunciado fue protagonista y la influencer se convirtió en la reina de las tendencias. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.