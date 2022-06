Romina Malaspina viene aprovechando sus vacaciones y el calor estadounidense para atrapar a sus seguidores en las redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene alrededor de 2,6 millones de fanáticos que la bancan en cada una de las cosas que hace. Es que la influencer sabe como conquistar miles de corazones rojos.

Romina Malaspina posó sobre una Harley Davidson luciendo un total black. Foto: Instagram/@romima

Actualmente, se encuentra paseando con su amiga Sasha Ferro por Estados Unidos. Recorrió varias ciudades de Florida y sorprendió mostrando las playas paradisiacas.

En esta ocasión compartió una imagen muy fiel a su estilo. Romina posó con un catsuit gris que llamó mucho la atención.

Romina Malaspina luciendo su look catsuit. Foto: Romina Malaspina

Fueron cientos de personas las que le dejaron un “me gusta” y comentarrios en el posteo: “Hermosa con ese jumpsuit”, “Lo lindo de hacer fotos cuando la persona que tenes adelante tiene todo para darte”, “Rompiendo otra vez Instagram vos?”, “No puede ser que cualquier outfit te quede bien”, “La modelo más hermosa del mundo”.

Romina Malaspina eligió un estilo mono de color gris para su nueva publicación en Instagram. Foto: Romina Malaspina

Cuál fue el video de Romina Malaspina que sorprendió a sus seguidores

La ex conductora compartió desde un yate un video que dejó boquiabierto a más de uno. Los portales de noticias estallaron cuando Romina posó con una bikini sin tirantes negra.

“Si tu me lo pide’ , yo me porto bonito”, comentó haciendo alusión a la canción de Bad Bunny. Los mensajes de sus fanáticos no tardaron en aparecer.