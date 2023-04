Quién es Stefy Quinn, la actriz de cine para adultos más buscada en Argentina

Su nombre es Stefy Quinn y desde más de siete años que es actriz de cine para adultos. Actualmente, se ha convertido en uno de las referentes más importantes de la Argentina para este tipo de contenido.

Ella nació en José C. Paz, pero a sus 16 años se marchó de su hogar y desde hace nueve vive en San Miguel con su esposo.

Stefy Quinn, la actriz de cine para adultos más buscada Foto: Instagram

Sobre sus inicios en el cine para adultos, ella contó que llegó de casualidad: “Estuve en el momento y en el lugar indicado. Cuando yo empecé a trabajar, primero fui escort, empecé primero en la calle, después me metí en un lugar donde hacían masajes, pero después fui a un privado. La dueña de ese privado era amiga de Víctor Maytland (director de cine para adultos). Justo en una de sus visitas, Víctor me contó que estaba haciendo una película entonces me dijo “¿no querés participar?”, contó a TN.

Sobre su relación en pareja, Quinn recordó: “A él lo conocí cuando tenía 16 años. A los 18 fue cuando tuvimos la charla en la que yo le pedí permiso... Se lo comenté y le dije “me gustaría hacer esto, ¿vos qué opinás?”. Y ahí fue una negociación y acá estoy. Acá llegamos”.

Además, la joven habló sobre su decisión de trabajar en este tipo de contenido: “Elijo ser actriz porno, porque es lo que me hace bien, lo que me llena, lo llevo en el alma y es parte de quién soy. No soy prostituta, yo soy puta; hay una gran diferencia. Y soy actriz porno porque quiero, elijo hacer esto al 100%”.

Stefy Quinn contó que sufrió bullying

La actriz contó durante su entrevista que durante su adolescencia sufrió bullying debido a su aspecto físico.

“Me hacían bullying en el colegio, me cargaban porque no tenía esta figura. Tenía sobrepeso cuando era chica, tenía muchos cachetes, entonces me decían que era gorda. Me molestaban por eso”, aseguró.