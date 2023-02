Quién es Sol Báez, la señalada como tercera en discordia en la ruptura de Fede Bal y Sofía Aldrey

Instalado en Córdoba por trabajo, Fede Bal -el hijo de Carmen Barbieri- se ha convertido en uno de los protagonistas del verano. Sucede que tras su ruptura con Sofía Aldrey le adjudican un sinfín de romances.

Sol Báez Foto: Instagram

A juzgar por los hechos, el actor es un hombre enamoradizo y esquivo a la fidelidad ya que tuvo una “novia en paralelo” en otro momento. La mujer en cuestión es Sol Báez, con quien mantuvo una relación durante cuatro años.

Sol Báez, la otra novia de Fede Bal Foto: instagram.com/solbaezok

Podría haber sido un verano tranquilo para el actor, que se instaló en Carlos Paz en dónde se encuentra haciendo temporada con “Kinky Boots”. Sin embargo, todo parece haberse revolucionado. Rompió una relación de tres años y quedó en la mira de los paparazzi que le adjudican diversos romances.

Sol Báez Foto: Instagram

Se ha hablado de infidelidad y esta no es la primera vez que Fede Bal es infiel. Mientras estaba en pareja con Sofía Aldrey, también estuvo con Sol Báez, quien se presenta a sí misma como “bailarina profesional”.

Sol Báez, la otra novia de Fede Bal Foto: instagram.com/solbaezok

Quien dio a conocer esta información fue Yanina Latorre en LAM que en medio del caos no se privó de hablar del actor y sus múltiples romances. La periodista contó que Bal y Báez se habían conocido en 2019 cuando él hacía “Nuevamente juntos”. Después de eso, y a pesar de que ella se había mudado a Miami, siguieron teniendo una relación.

Sol Báez aprovechó que su historia con Fede Bal saliera a la luz para confesar cuánto le había afectado: “Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”, escribió en una historia de Instagram y agregó: “No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”.

Cómo se hizo conocida Sol Báez

La bailarina trabajó junto al Polaco en la edición 2017 del “Bailando” en ShowMatch y eso aumentó su fama. Solange Báez también es conocida por sus trabajos como bailarina en Argentina y en el extranjero.