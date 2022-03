Fue en diciembre cuando Alexis Puig (48) y Lola Cordero (48) anunciaron su separación tras casi 20 años juntos y dos hijas en común. En las últimas horas, sorprendió la noticia de que el periodista está en pareja, la cual mostró a través de su cuenta de Instagram.

Alexis Puig y Lola Cordero tras casi 20 años juntos. Foto: ciudad.com.ar

Con la publicación de dos imágenes, el especialista en cine presentó a Luciana Méndez, una ingeniera de software de 33 años. En las mismas se lo ven abrazados, pero lo que más llama la atención son los tatuajes de ella, los cuales cubren parte de su torso, cuello y rostro.

Alexis Puig presentó a su novia. Foto: Instagram/@luu

“Software engineer de día. Deidad Sobrehumana de noche. Madre Fungi - Celtic Witch (bruja celta) y Gypsy dancer (bailarina gitana)”, así se describe en su perfil de la red social. En sus posteos, Luciana posa disfrazada y en otros luce su cuerpo tatuado.

El periodista Pablo Layus fue quien para “Intrusos” (América) reveló detalles de la relación: “Según lo que me cuentan los compañeros de Alexis, que lo vieron realmente triste por la separación, no se lo veía bien hasta que esta joven le empezó a escribir por Instagram. Tiene 33 años, es una profesional y le empezó a tirar algunos tips que tenían que ver con lo que a él le gusta, el cine. Empezaron a darse cuenta que coincidían en cines y en comics”, comentó.

Luciana Méndez tiene 33 años. Foto: Instagram/@luu

Qué dijo Alexis Puig sobre su novia, Luciana Méndez

“Estamos contentos. Yo estoy súper feliz. Empezamos a salir a principios de año, si bien nos conocíamos por Instagram, pero no habíamos interactuado”, expresó Alexis Puig en “Socios del espectáculo” (ElTrece).

“Cuando yo anuncié públicamente que me había separado, Luciana también se había separado de su novio y me escribió por Instagram. Me dijo ‘¿por qué no vamos al cine?’”, indicó sobre cómo empezó todo.