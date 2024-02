Pampita apostó a una enteriza clásica y cosechó suspiros en Instagram.

Pampita es definitivamente una de las máximas caras dentro del mundo de la moda y siempre marca tendencia con cada look que usa. Los looks veraniegos no quedan afuera de los elegidos de la modelo y los trajes de baño son una de sus prendas preferidas.

Con más de 7 millones de seguidores en Instagram, las mejores marcas la buscan para que sea la cara de sus prendas y la modelo sabe enloquecer a sus fans con cada outfit nuevo que muestra y con las producciones de fotos y videos que realiza.

Pampita brilló en Instagram con un vestido total white de encaje y transparencias Foto: instagram

En esta oportunidad, la modelo enamoró a sus fans con una producción con una reconocida marca de trajes de baño. Para eso, posó con una enteriza negra con volados con un corte clásico que causó furor. “También podés usarlo como body en tu outfit”; señaló la marca en el epígrafe de la publicación que tuvo como protagonista a la modelo.

Pampita conquistó corazones en una enteriza clásica Foto: Instagram

El boom de los bodys y trajes de baño como el que usó Pampita como parte del outfit

Aunque el body siempre fue una prenda clave en la historia de la moda desde las décadas pasadas, su regreso triunfal en la escena actual ha sorprendido a muchos. Diseñadores de renombre han integrado esta pieza en sus colecciones, demostrando que el body no solo es una prenda funcional, sino también una declaración de estilo.

Pampita deslumbró con una falda verde y un body negro en el Bailando 2023 Foto: instagram

Lo que hace que el body sea tan atractivo es su versatilidad. Desde bodies de encaje elegantes hasta opciones más deportivas, esta prenda se adapta a diversas ocasiones. Puede llevarse bajo una blazer para un look de oficina sofisticado, combinarse con unos vaqueros para un estilo casual chic o ser la estrella de un conjunto de noche acompañado de una falda o pantalón de cintura alta.