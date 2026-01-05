Paloma Silberberg arrasó con un body animal print en una jugada producción de fotos al borde de la censura

Paloma Silberberg es una influencer y modelo que causa sensación en Instagram con cada una de sus publicaciones. La joven tiene millones de seguidores que día a día esperan una nueva publicación. Los must de la temporada nunca faltan en los outfits que comparte.

Marca tendencia y siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda. Combina prendas a la perfección creando sus propios looks. Avasallante y audaz no conoce de límites a la hora de elegir diferentes estilos.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Texturas, diseños y colores convergen en cada uno de sus outfits. Las prendas audaces siempre están en su radar y no duda en arriesgar con looks muchas veces al límite de la censura.

Paloma Silberberg compartió una producción de fotos muy audaz. Allí modeló con un body ultra ajustado de estampado animal print. La tendencia del verano. Con hombros al descubierto y escote. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas naturales bien marcadas. Sin lugar a dudas, pasar desapercibida no es una opción para ella. La publicación fue todo un éxito y los likes no se hicieron esperar.

Paloma Silberberg revolucionó Instagram con un body de estampado animal print

La influencer y modelo desprende sensualidad a cada paso que da. Dueña de un estilo único, siempre va por más a la hora de combinar diferentes prendas y crea sus propios outfits únicos.

Paloma Silberberg posó con un body mega tendencia. Una prenda de estampado animal print. Con hombros al descubierto y bombacha colaless ultra cavada. Los likes no se hicieron esperar y se consagró como reina fashionista.