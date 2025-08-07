Noelia Marzol se adelantó al verano con una microbikini del color que será tendencia

Noelia Marzol se ganó el cariño del público y es sin dudas una de las favoritas del mundo del espectáculo. La rompe en el teatro, en la tele y también en redes, donde tiene una comunidad súper fiel que la banca en todo. Con su onda, su talento y esa energía que contagia, arrasa en Instagram: cada posteo —ya sea de su trabajo o de su día a día— suma miles de likes y mensajes de buena onda por parte de sus fans que no paran de llegar.

Noelia Marzol cautivó las redes con una microbikini bajo el sol

En esta oportunidad, la bailarina sorprendió a sus seguidores en Instagram con una serie de fotos que levantaron la temperatura y adelantaron el verano. En las imágenes se la puede ver con una microbikini dorada desde Miami, posando en un barco bajo el sol.

“Cuenta regresiva“, escribió, enigmática, en el epígrafe de la publicación, que rápidamente acumuló miles de likes y cientos de comentarios.

Noelia Marzol y el desafío de equilibrar la familia, la pareja y su carrera

Noelia Marzol transita una etapa intensa y de muchos cambios. Madre de Donatello y Alfonsina, mantiene una carrera activa y su vida familiar junto a su esposo, Ramiro Arias. En una entrevista reciente, contó sin filtro cómo están trabajando para recuperar la conexión de pareja que se vio afectada con la llegada de su segunda hija: “Estamos en proceso”, reconoció, haciendo referencia al camino que iniciaron con terapia para fortalecer el vínculo.

Ramiro Arias, el marido de Noelia Marzol. Gentileza Instagram.

Con la naturalidad que la caracteriza, la bailarina explicó que los primeros años de crianza fueron tan demandantes que no quedó mucho espacio para el romance. Sin embargo, destacó que ambos están comprometidos con reencontrarse desde otro lugar. De a poco, entre escapadas románticas y charlas honestas, buscan volver a elegirse. “No hay fórmula mágica, pero hay voluntad”, dijo con convicción.

Lejos de esquivar temas delicados, también habló sobre el deseo de ampliar la familia. Aunque ella tiene ganas de tener un tercer hijo, Arias no comparte la idea por el momento. Aun así, el diálogo está abierto, y lo importante, según Marzol, es que cada decisión se tome en equipo.