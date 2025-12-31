Noelia Marzol lució una bikini del color de la temporada y dio cátedra de estilo con el accesorio en tendencia

Noelia Marzol es una verdadera referente fashionista. Su talento traspasa el escenario y cautiva con su espectacular impronta. Los outfits más jugados son su especialidad y los likes no tardan en llegar.

La piel es protagonista en todos sus outfits y los fans le dejan cientos de palabras de cariño. Sabe como captar la mirada de todos. No duda en arriesgar con los looks más osados. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda, derrocha sensualidad con prendas fuera de serie.

Noelia Marzol se sumó a la tendencia de los anteojos grandes y lució una bikini diminuta

La modelo y artista tiene un estilo propio, muy jugado y atrevido. Va al frente y está a la vanguardia de las últimas tendencias del mundo de la moda. Los must ideales para cada ocasión siempre están en su radar. Jamás faltan en su guardarropa. En esta oportunidad, sorprendió a todos con el traje de baño diminuto del momento y le sumó el accesorio estrella del verano.

Noelia Marzol posó con una bikini muy diminuta. Un corpiño triangular con mucho escote y una bombacha colaless ultra cavada. La estrella del look de playa fueron unos anteojos espectaculares de marco grande. Una tendencia que pisa fuerte para este verano. Llevó el cabello suelto y utilizó muy poco maquillaje. La publicación fue todo un éxito y la artista cosechó los elogios y aplausos del público.

Noelia Marzol marcó tendencia y disfrutó del verano con el traje de baño diminuto del momento

La actriz y modelo cautiva con cada publicación que comparte. Atenta a las novedades del mundo de la moda, siempre marca tendencia y causa furor con sus looks. Los must siempre están presentes en sus outfits. Brilla con cada imagen y video que comparte.

Noelia Marzol se llevó todos los halagos con una bikini ultra diminuta. Un escote pronunciado fue protagonista y la actriz dejó muy poco para la imaginación. Los anteojos de sol pisan fuerte esta temporada y la bailarina no dudó en sumarlos a su outfit.