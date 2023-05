Nicole Neumann es una de las modelos más exitosas de la Argentina. Su paso por la moda es realmente icónico, tanto que inició su camino con tan solo 12 años.

La fama la llevó a conseguir casi 2 millones de seguidores en Instagram, con quienes comparte fotografías y videos a diario.

Nicole Neumann derritió corazones con un ajustado vestido negro asimétrico. Foto: Nicole Neumann

En su perfil de la famosa red social de la camarita, Nicole comparte sus mejores looks, la mayoría de ellos desde el set de grabación de Los 8 escalones del millón, programa del cual forma parte junto a un jurado de lujo.

En esta oportunidad, sin embargo, Nicole escapó a su propia regla y compartió unas postales desde Neuquén. La modelo visitó la provincia junto a su familia y disfrutó de un fin de semana ideal.

Nicole Neumann impone tendencia otoñal: animal-print y contraste de tonos. Foto: Nicole Neumann

En las fotografías se puede ver a la modelo con un look súper otoñal con el que impuso tendencia. Nicole demostró cómo lucir el animal-print y combinarlo a la perfección a partir del contraste de tonos.

Se trata de un look que logró el equilibrio perfecto entre ser elegante pero casual, perfecto para un evento diurno al estilo almuerzo o merienda. No es la primera vez que la modelo logra conquistar con su look, por lo que no es sorpresa para ella los miles de “me gustas” que se llevó.

¿Cómo se hizo famosa Nicole Neumann?

La carrera artística de Nicole Neumann comenzó a sus cuatro años de edad, con comerciales para televisión. Sin embargo, su reconocimiento llegaría a los doce años, cuando debutó como modelo de pasarela y se convirtió en la más joven de ese momento dentro del mundo fashionista.

Nicole Neumann

Trabajó durante su primer año en la agencia de Luis Francisco “Pancho” Dotto, una de las figuras de la industria del modelaje más reconocidos en la Argentina. Fue allí que, Nicole se cruzó con Pampita, con quien mantuvo una relación de amistad durante años aunque en el presente estén peleadas.