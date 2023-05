Nicole Neumann causó sensación al mostrar su sensual más elegante con un elegante vestido

Nicole Neumann siempre está en boca de todos. La modelo vive su mejor momento tras el compromiso con su actual pareja, Manu Urcera y causa todo tipo de emociones en las redes sociales donde ya acumula casi 2 millones de seguidores quienes siempre están atentos a cada una de sus publicaciones.

Nicole Neumann deslumbró con su strapless.

Una vez más, Neumann se robó los suspiros de aquellos que siguen su día a día con un nuevo look y como no podía ser de otra manera, acumulo miles de likes a través de su cuenta oficial en Instagram, espacio donde muestra los outfits que elige para disfrutar de sus ratos libres así también para enfrentar su agenda laboral.

Nicole Neumann

El vestido con el que Nicole Neumann impactó a sus seguidores

De esta manera, Nicole posó para la cámara con un traje de una pieza. Se trata de un vestido en color champán al cuerpo, el cual utilizó para grabar el programa ‘Los 8 escalones del millón’. La parte superior se destacó por su confección en la zona del cuello y el busto que permitió ver parte de la piel en su pecho.

Nicole Neumann maravilló a todos con su belleza

El diseño contó con una hebilla en tono cobre opaco con las letras “EB” en medio de dicha área. Por su parte, la parte inferior del vestido deslumbró debido al corte a uno de los costados, detalle por el que se logró observar una de sus piernas al descubierto.

Nicole Neumann maravilló a todos con su belleza

La modelo completó el elegante look con unas bucaneras negras lisas en punta con picos en los extremos superior a la altura de la rodilla para darle un toque dark al look. En cuanto al make up, Nicole apostó por un maquillaje fiel a su estilo natural por lo que colocó labial rosado en sus labios, enmascaró sus pestañas y sombreó los párpados de sus ojos en tonos celeste.