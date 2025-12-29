Nicole, la ex policía influencer, compartió un video al límite de la censura: “¿Quién se portó mal?”

Nicole, la ex policía, saltó a la fama tras viralizarse sus videos con el uniforme de trabajo. Compartió videos muy sugestivos y al límite de la censura. Por este motivo fue separada de su cargo.

La ex agente comparte diferente material en sus redes sociales con fotos subidas de tono utilizando su uniforme policial de trabajo. Día a día suma nuevos seguidores. Tuvo tanta repercusión que su cuenta de Instagram se viralizó y fue separada de su cargo.

La ex policía influencer compartió un video al límite de la censura y dejó a todos sin palabras

Las imágenes y videos compartidos en su Instagram juegan al límite de la censura. Poses subidas de tono utilizando su uniforme de policía. Esto derivó en que sea separada de su cargo en la fuerza policial.

En los videos compartidos la podemos observar con un look muy audaz. Camisa ultra ajustada al cuerpo y minishort en color azul. Gorra de estilo policial. Nicole no dudó en desafiar todos los límites y arriesgó con los outfits más osados. Los looks en donde posa en ropa interior, con esposas o manipulando con electrodomésticos son las imágenes preferidas por la exoficial.

La ex policía influencer compartió un video al límite de la censura y dejó a todos sin palabras

Nicole, la ex policía, jugó al límite de la censura con un look total blue y se llevó los likes de todos sus fans

La ex agente tiene un estilo único. No duda en desafiar todos los límites y compartir imágenes ultra audaces. Allí la piel es protagonista. No duda en ir por más para cosechar los likes de todos sus fans.

Nicole, la ex policía, lució un outfit ultra jugado y audaz. Posó con una minicamisa en color azul y un minishort del mismo tono. El video causó sensación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.