Nati Jota se mostró como nunca antes y conquistó con un video de espaldas y en ropa interior

Nati Jota se hizo su lugar dentro del mundo de las redes y el streaming a fuerza de ser ella misma. Con el tiempo armó una comunidad que no se le despega, y no es casualidad: dice lo que piensa, se ríe de todo (incluso de ella) y no le tiene miedo al qué dirán. En Instagram se muestra tal cual es: graciosa, sin filtros y súper cercana. Comparte de todo —desde laburo y viajes hasta pensamientos random— y siempre logra sacarle una sonrisa a más de uno.

Desde Mar del Plata, Nati Jota le puso color al verano con una microbikini azul infartante

En esta oportunidad, la periodista conquistó a sus fanáticos con un video que sin dudas no pasó desapercibido. En sus historias, Nati compartió un video en el que se la puede ver en ropa interior, de espaldas, posando frente a un espejo.

Con una colaless nude y un corpiño negro, Nati agregó también en la historia la hora, apenas las 7 de la mañana, evidenciando que recién empezaba su día.

Nati Jota se sinceró en redes: “Twitter, mi cuna y mi verdugo”

Nati Jota volvió a hacer lo que mejor sabe: abrirse con total sinceridad frente a sus seguidores y poner en palabras lo que muchos sienten pero no siempre dicen. Recientemente, usó sus historias de Instagram para compartir una reflexión profunda sobre el lugar que ocupa la tecnología en su vida cotidiana.

Nati Jota

En medio de un viaje de descanso, confesó que ni siquiera en vacaciones logra desconectarse del todo. “Intenté simplemente contemplar, pero a los minutos ya estaba con el celular o charlando con alguien”, relató. Una postal bastante común para toda una generación que vive hiperestimulada.

Nati Jota se mantiene al día con sus seguidores en las redes.

En ese mismo mensaje, Nati habló sin vueltas del amor y odio que le genera el mundo digital. Por un lado, lo reconoce como el motor de su carrera, el lugar que le dio voz y le permitió conectar con miles de personas. Pero, al mismo tiempo, también le pesa la toxicidad de algunas plataformas y la necesidad constante de estar produciendo contenido. “A veces detesto Twitter por lo nocivo que puede ser, pero si no fuera por ahí, tal vez hoy estaría en otro lugar. Y mi vida me gusta, aunque sea bastante quejosa”, escribió.