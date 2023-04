Nati Jota recién salida de la ducha: se mostró sensual frente al espejo solo envuelta con la toalla

Nati Jota es una de las figuras más destacadas del mundo de las redes sociales en Argentina. La periodista e influencer sabe qué contenido es precisado por los usuarios y siempre logra cautivarlos de alguna manera. Especialmente en Instagram, en donde la conductora tiene 2,6 millones de seguidores.

Esta vez, Nati Jota fue a la casa de un familiar y desde ahí compartió en sus historias un video de ella con una toalla marrón cubriendo su cuerpo desnudo post ducha.

“Me bañé a ver si se me va el dolor de cabeza, que me explota. Mi tío siempre se baña con agua fría, no prende el termotanque. Y la verdad que hace tanto calor, y el agua fría no es tan fría que es un éxito”, comentó la influencer, al tiempo que se detuvo a mostrar uno de los cuadros favoritos de Frida Khalo.

Nati Jota y el uso de un elemento clave en sus looks: los tops

La periodista y exintegrante de Nadie dice Nada siempre los usa, tanto sea en distintos colores y formatos. Para ella se trata de un básico que además de ser práctico, le aporta sensualidad a cualquier look.

El total black de Nati Jota para entrenar y lucir chic. Foto: Instagram

Con rayas o lisos, en general suele combinarlos con alguna prenda negra o en su defecto, los usa negros y combina con otra prenda canchera de colores para darle un poco más de vida. Una verdadera diosa fitness que sabe cómo sacarle el jugo a sus prendas deportivas.