La influencer y periodista Nati Jota se mantiene siempre en el top de las más renombradas figuras de las redes sociales. Con su estilo particular para contar historias y compartiendo a los seguidores buena parte de su día a día, la rubia alcanzó no sólo la fama sino que se ganó un lugar en distintos ámbitos.

//Mirá también: En top y jean: Nati Jota compartió una explosiva postal y cautivó con su estilo

Nati Jota cautivó a sus seguidores con un recuerdo de sus vacaciones. (Instagram/@natijota)

Cabe destacar que desde hace un tiempo incursionó en la actuación de la mano de José María Muscari en “Redes”, una obra que se mete en el mundo de los influencers y que se convirtió en un éxito.

Pero Nati Jota se siente como pez en el agua en Instagram, donde ya traspasó los dos millones de seguidores. Allí, podemos ver contenido de todo tipo: looks, viajes y mucho entrenamiento.

Nati Jota. Instagram

Recientemente, la periodista se fotografió frente al espejo recién salida de la ducha, con ropa interior negra. Como cualquier chica en esa situación, al look no le podía faltar la toalla envuelta en la cabeza. Aunque sólo ella puede saberlo -subió la foto a una story- no cabe dudas que la imagen se llevó cientos de reacciones.

Nati Jota Instagram

//Mirá también: Las confesiones de Nati Jota que sorprendieron a sus seguidores

“Treino, ducha y a seguir”, expresó debajo de la imagen. Además, también compartió imágenes de un tratamiento con máquinas para los glúteos que, seguramente, también recolectó algunos “fueguitos”.