Nathy Peluso marca tendencia a cada lugar que va. La cantante pisa fuerte en el mundo de la música pero no se queda afuera de las últimas modas, las cuales son festejadas por sus seguidores en todas las redes sociales. Con más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la morocha sube allí sus mejores producciones.

En su último posteo, la artista se mostró con una microbikini al mejor estilo animal print y se sacó fotos en distintas poses. “Volumen 3 de templos y otros manjares”, escribió en el epígrafe de la publicación que ya acumula más de un millón de likes y miles de comentarios.

Nathy Peluso (Foto: Instagram)

Pocos días atrás, la artista deslumbró con su presencia en los Premios Goya. Allí desfiló con dos vestidos de gala que se ganaron la admiración de todos sus fans. “Los Goyas me ponen peligrosamente romántica”, había dicho sobre su participación en los premios.

Pero no fue lo único que hizo la cantante en su paso por Madrid, sino que también aprovechó para disfrutar la compañía de su amiga, Lali Espósito, otra artista que tiene en la mano el corazón de argentinos y argentinas.

Nathy Peluso (Foto: Instagram)

“A mí me vuelve loca la estética, creo que es una herramienta más que viste a la propuesta. Me encanta la moda, saber las tendencias, también generar tendencias con mis seguidores, entre nosotras, y que solo nosotras podemos liderar. Me gusta mucho la estética de los 2000. Desde Christina Aguilera, Britney Spears, todas ellas tenían un look que me reconectan con mi niña interior porque son los videoclips que veíamos de chiquitas en MTV y yo si me veo así, me siento re popstar”, dijo poco tiempo atrás en una entrevista que brindó a TN sobre su interés en el mundo de la moda.