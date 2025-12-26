Miriam Lanzoni eligió el vestido de látex más diminuto y jugó al límite de la censura con un escote pronunciado

Miriam Lanzoni sorprende con sus actuaciones y brilla en el mundo del teatro. No solo marca tendencia como artista, sino también como influencer de las prendas más jugadas. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar.

Combina a la perfección diferentes texturas, prendas y colores. Cosecha likes y sus seguidores aguardan día a día sus publicaciones. Los must del momento nunca faltan en su guardarropa y es especialista en desafiar los límites de la censura.

Miriam Lanzoni eligió el vestido más diminuto de la temporada y jugó al límite con un escote pronunciado

No conoce de límites y arriesga con los conjuntos de prendas más osados de la temporada. Los escotes pronunciados y transparencias son protagonistas en cada uno de los outfits que la actriz elige para vestir.

Miriam Lanzoni sorprendió a todos con una producción de fotos de alto impacto. Allí lució su espectacular figura y dejó a todos sus fans sin palabras. Sabe como marcar tendencia y conquistar los elogios de sus seguidores. La actriz lució un minivestido total black de cuero al límite. Un escote muy profundo fue protagonista y captó todos los flashes. Complementó el look con un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos, mucho brillo labial. Sin lugar a dudas, pasar desapercibida no es una opción para ella.

Miriam Lanzoni apostó por el vestido de cuero más jugado de la temporada y cautivó elogios

La actriz tiene un estilo sin igual y siempre va por más. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Es una influencer fashionista y las prendas más jugadas son sus preferidas.

Miriam Lanzoni modeló con un minivestido de cuero en color negro mega tendencia. Un escote pronunciado se llevó todos los likes. La actriz dio cátedra de audacia y dejó a todos sus seguidores sin palabras.