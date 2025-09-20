La Joaqui no solo triunfa arriba del escenario, sino también como una referente fashionista del mundo de la moda. En Instagram tiene millones de seguidores y sus producciones de imágenes causan sensación.

La cantante participó de una fogosa producción y mostró el backstage. Allí observamos las tendencias del momento. Sin lugar dudas, La Joaqui es un icono fashionista. Combina las diferentes vanguardias del mundo de la moda a la perfección. Diferentes estilos y texturas se hacen presentes en cada uno de sus outfits.

Minishort y camiseta deportiva: La Joaqui sorprendió con un outfit tendencia y se llevó todos los aplausos

En esta ocasión, alucinó a sus seguidores con un look deportivo de estilo urbano para una importante marca. Sorprendió a todos y se ganó los likes del público. La cantante siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella. Las tendencias pisan fuerte y tiene los must de la temporada siempre en su radar.

La Joaqui modeló con un outfit cargado de estilo. La parte inferior, un minishort ajustado al cuerpo. La parte superior, una camiseta deportiva en color blanco de calce holgado. El detalle final al look se lo dieron unas sandalias en color negro combinadas con medias deportivas blancas. Para el peinado apostó por llevar el cabello suelto, con ondas bien marcadas. El maquillaje resaltó su mirada y labios.

Minishort y camiseta deportiva: La Joaqui sorprendió con un outfit tendencia y se llevó todos los aplausos

La Joaqui alucinó a sus seguidores con el outfit tendencia que pisara fuerte esta temporada primavera - verano

La artista tiene un estilo sin igual. Revoluciona Instagram con cada aparición pública y pasar desapercibida no es una opción para ella. En esta ocasión, sorprendió con un conjunto de prendas deportivas y urbanas que causaron sensación.

Minishort y camiseta deportiva: La Joaqui sorprendió con un outfit tendencia y se llevó todos los aplausos

La Joaqui se llevó todos los aplausos con un outfit mega trendy. Combinó diferentes estilos y demostró ser una verdadera reina fashionista. Un minishort y camiseta en color blanca deportiva fueron protagonistas y los likes invadieron las imágenes.