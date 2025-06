Mini short y transparencias: Coti Romero paralizó Instagram con un look total black ultra rockero y sexy

Coti Romero no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Causa sensación con cada imagen que comparte en su Instagram. Allí tiene millones de seguidores. Conoce a la perfección las últimas novedades del mundo de la moda.

El look de Coti Romero para conquistar la noche porteña

Las tendencias son su especialidad y crea sus propios outfits seleccionando sus prendas favoritas. Vanguardista y audaz, apuesta por looks que destacan su espectacular figura y la hacen brillar.

Coti Romero

La ex Gran Hermano tiene una impronta única y su frescura la hace traspasar la pantalla. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público y siempre va por más. Los likes invaden cada una de las imágenes que comparte.

El look de Coti Romero para conquistar la noche porteña

Coti Romero modeló con un look no apto para cardíacos. Un outfit total black super sensual. La parte superior un top escotado con hombros al descubierto. La parte inferior, un short muy diminuto con mucho brillo. Lo complementó con unas medias traslúcidas super trendy. La influencer revolucionó Instagram con su look mega rockero.

Coti Romero

Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje, eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rojo. La rubia conquistó Instagram y dejó sin palabras a sus seguidores.

Coti Romero derrochó osadía con un conjunto de prendas no aptas para cardíacos

La ex Gran Hermano jamás pasa desapercibida. Tiene un carisma único y sabe brillar en cada ocasión. Le pone su impronta a cada participación pública y sus fans alucinan con cada outfit que la rubia comparte.

Coti Romero

Coti Romero

Coti Romero posó con un look total black ultra jugado. Mostró mucha piel y desató pasiones con el audaz outfit. La exhermanita se robó los suspiros y aplausos de todos sus seguidores, quienes alucinaron con el increíble outfit.