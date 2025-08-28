Mia Khalifa posó sin corpiño, con una camisa transparente y dejó verlo todo

Mia Khalifa supera los 27 millones de seguidores en Instagram, una comunidad fiel que no se pierde ninguna de sus publicaciones. Aunque hace tiempo dejó atrás su paso por la industria del cine para adultos, logró consolidar una presencia fuerte en redes, donde comparte contenido a diario. En su perfil se mezclan imágenes cargadas de sensualidad con postales más relajadas y cotidianas, logrando un equilibrio entre lo personal y lo profesional que la mantiene vigente y en conexión constante con su audiencia.

Mia Khalifa, al borde de la censura, usó una camisa transparente y dejó verlo todo

En esta oportunidad, la exactriz de cine para asultos sorprendió a sus seguidores con una foto que burló la censura de Instagram y se llevó todas las miradas. En la foto, que compartió en sus historias, se la puede ver con una camisa blanca transparente que dejó ver que no llevaba nada abajo.

Mia Khalifa paseó por París con pezoneras y se llevó todas las miradas

En una de sus últimas publicaciones, Mia compartió con sus seguidores de las redes algunas fotos de su viaje a París. La exactriz de cine para adultos estuvo de visita por Galerías Lafayette, uno de los centros comerciales más reconocidos de la Ciudad de las Luces.

El jugado outfit de Mia Khalifa para pasear por las calles parisinas

Sin embargo, lo que se llevó todas las miradas fue la impactante elección de su outfit. La morocha paseó por las calles con un pantalón wide leg en color nude y apostó por un corpiño con pequeñas tiras y pezoneras tejidas en forma de flor. “La tarde más deliciosa en París“, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente acumuló miles de likes.