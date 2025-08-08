Mia Khalifa eligió sus looks preferidos para un paseo por Florida: vestido transparente y microbikini dorada

Mia Khalifa tiene más de 27 millones de seguidores en Instagram que están atentos a cada una de sus publicaciones. Aunque dejó atrás su etapa en la industria del cine para adultos, construyó una comunidad leal y activa con la que comparte contenido día a día. En su perfil conviven fotos cargadas de sensualidad con momentos más cotidianos y relajados y combina lo personal con lo profesional en una mezcla que la mantiene siempre vigente y cercana a su audiencia.

Mia Khalifa eligió sus looks preferidos para un paseo por Florida

En esta oportunidad, la influencer compartió algunas fotos de su paseo por Florida con sus seguidores en Instagram. En las imágenes se la puede ver con distintos looks, pero sin dudas los que más llamaron la atención fueron una microbikini dorada que se llevó todas las miradas y un minivestido blanco con transparencias.

De paseo por un museo y después de vuelta en la habitación, Mia no dudó en compartir las fotos con sus seguidores, que rápidamente la llenaron de likes y comentarios.

Mia Khalifa paseó por París con pezoneras y se llevó todas las miradas

Días atrás, Mia compartió con sus seguidores de las redes algunas fotos de su viaje a París. La exactriz de cine para adultos estuvo de visita por Galerías Lafayette, uno de los centros comerciales más reconocidos de la Ciudad de las Luces.

El jugado outfit de Mia Khalifa para pasear por las calles parisinas

Sin embargo, lo que se llevó todas las miradas fue la impactante elección de su outfit. La morocha paseó por las calles con un pantalón wide leg en color nude y apostó por un corpiño con pequeñas tiras y pezoneras tejidas en forma de flor. “La tarde más deliciosa en París“, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente acumuló miles de likes.