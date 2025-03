Martina, la ex Gran Hermano, conquistó a sus fans desde la playa con una microbikini blanca y los accesorios más trendy

Martina Stewart Usher, ex participante de Gran Hermano 2023, sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales con sus publicaciones. Recientemente, la influencer compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram donde se la ve disfrutando del sol y el mar en Mar de las Pampas.

El look playero de Martina de Gran Hermano

Para la ocasión, la ex hermanita eligió un look fresco y veraniego: una microbikini blanca, un pañuelo en el pelo y unos lentes de sol oscuros que completaron su outfit. La publicación generó una ola de reacciones positivas, con miles de “me gusta” y comentarios de sus fans halagando su belleza y su sentido de la moda.

Martina Stewart Usher y su opinión sobre Gran Hermano

Martina Stewart Usher se hizo conocida tras su participación en la edición 2023 de Gran Hermano, uno de los programas de televisión más vistos por los argentinos. Su paso por la casa no estuvo exento de polémicas, y desde su salida, ha seguido generando revuelo con sus declaraciones.

Martina de Gran Hermano opinó sobre el programa y la conducción de Santiago del Moro

En una reciente aparición televisiva, la ex participante sorprendió con una crítica inesperada hacia el conductor del programa, Santiago del Moro. Durante una charla con el periodista Juan Etchegoyen, Martina cuestionó la forma en que el presentador revelaba los resultados de las votaciones, sugiriendo que en varias ocasiones daba pistas antes de anunciar a los eliminados.

La exhermanita, Martina Stewart.

“A veces, en los votos, nosotros estábamos adentro y decíamos ‘che, lo reveló antes de decirlo’, usaba palabras que nos hacían sospechar”, aseguró la ex hermanita. Además, agregó un comentario picante que no pasó desapercibido: “Siempre voy a estar agradecida por la oportunidad, pero me parece que el programa le queda un poco grande”.

Esta no es la primera vez que se discute la labor de Del Moro como conductor de Gran Hermano. Varios seguidores del reality señalaron que en ocasiones el presentador pareciera tomar partido por ciertos jugadores o permitir ciertas actitudes que con otros participantes no serían toleradas.