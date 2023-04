María Becerra publicó una sensual selfie y aprovechó para mandar un besito: ¿Mensaje para Rusherking?

María Becerra es una de las artistas argentinas que más éxitos cosechó en los últimos tiempos, tanto en el plano nacional como en el internacional, ya que todos sus temas se convierten en hits. “La nena de Argentina” siempre comparte todos sus momentos con sus fanáticos de redes sociales, especialmente de Instagram, en donde posee 11,5 millones de seguidores.

Hace 18 horas, Becerra publicó una selfie en su cuenta: ahí se la ve sentada dentro de un auto, con el cinturón de seguridad puesto y mirando a la cámara con una cara seria. Además, en la foto, la influencer mostró su perfecto delineado y su sobrio make up de noche.

María Becerra mandó un besito desde su auto. Foto: Instagram

Esta publicación, que superó los 750 mil likes, fue acompañada por una polémica y enigmática descripción: un emoji de beso. Muchos usuarios interpretaron este mensaje directamente con la separación de Rusherking (exnovio de Becerra) y la China Suárez.

“¿Y el rusher? Solo y gorreado, te amo Mari”, “¿Podrán las flops que sacan dos temas con el novio y se separan?”, “A tus engaños y a tus mentiras les digo adiós”, “De su corazón nunca saliste Mary, y menos de su mente”, fueron algunos comentarios que le dejaron usuarios en el posteo.

La presencia de Rusherking en el show de María Becerra en el Lollapalooza 2023

El mes pasado, en la presentación de artistas en el Lollapalooza 2023, María Becerra dijo presente. Su recital fue presenciado por muchísima gente, entre ellos, de incógnita, estuvo su expareja, Rusherking. “Lo que me cuentan las personas que me acercan la información es que él estaba viendo el recital de su ex. A mí me parece espectacular que la haya ido a ver pero en las imágenes que tengo está escondido en un costado”, explicó la instagramer Pochi de Gossipeame en redes.

María Becerra y Rusherking en "Antes De Ti" Foto: Prensa

“Lejos de estar expuesto mirando a su ex novia, resultó llamativo que estaba como escondiéndose de la situación. Los artistas a veces se colaboran pero él estaba en esa, vio todo el recital de María y vio dos canciones de Billie Eilish, lo cuál es raro también”, continuó su relato.

Y, agregó: “Él estaba solo con su representante, no estaba la China Suárez con él. Rusher estaba incómodo porque eligió estar así, no creo que en la organización lo hayan puesto en esa situación. Lo vi acovachado, agazapado y no quería generar ningún titular pero me llegó esa información”.