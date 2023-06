Marcela Kloosterboer sorprendió con un look denim al lucir un vestido de jean

Marcela Kloosterboer se encuentra alejada de las cámaras y reflectores. Sin embargo, la actriz está más activa que nunca en las redes sociales donde acumula 2,9 millones de seguidores con quienes, a diario, comparte los mejores looks que elige para enfrentar compromisos de su agenda laboral así también disfrutar de sus ratos libres.

Marcela Kloosterboer

En este sentido, Marcela acudió a su cuenta oficial de Instagram para publicar una postal en la que se la vio luciendo muy a la moda con un atuendo denim y lejos de pasar desapercibido, el posteo obtuvo miles de ‘likes’ y como no podía ser de otra manera, sus fanáticos no dudaron en elogiar lo bien que lucía con el look que optó por lucir.

Marcela Kloosterboer incendió Instagram con su look

El vestido con el que Marcela Kloosterboer encendió las redes sociales

En la publicación que compartió Marcela a través de Instagram se observó que llevaba puesto un vestido de jean celeste claro al cuerpo cuyo diseño contó con mangas largas y elástico en cada uno de los puños de la prenda.

En la parte delantera del diseño se pudo ver una hilera de botones negros y dos grandes bolsillos a cada lado del vestido cuyo largo cubrió parte de sus muslos. La actriz completó el look con unas botas corte bucaneras a la altura de las rodillas de color celeste que combinó con la prenda para crear un outfit agradable a la vista.

Marcela Kloosterboer causó sensación en las redes sociales al posar con un look denim / Foto: Instagram Foto: Marcela Kloosterboer

Kloosterboer dejó su cabellera castaña clara al aire y lejos de mostrarse al natural, la actriz colocó un maquillaje a la altura del look que estaba luciendo por lo que colocó un lip gloss en tono naranja además de color máscara en sus pestañas y sumar sombras de tonos tenues en los párpados de sus ojos.

“Domingo denim”, escribió la artista junto al carril de fotos y videos que compartió en la red social. Las palabras de la actriz fueron acompañadas por dos emojis. Uno de un corazón azul y otro de unos pantalones del mismo color para hacer referencia a la prenda que uso.