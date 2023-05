Desde diferentes ángulos, Marcela Kloosterboer lució un sensual vestido que despertó suspiros entre todos

Marcela Kloosterboer tiene 39 años pero pareciera que el tiempo no pasa para ella. La actriz nacional sigue tan vigente como siempre y está más linda que nunca. Esta vez modeló un sensual vestido con el que despertó suspiros entre todos sus seguidores, quienes la halagaron a más no poder.

La actriz Marcela Kloosterboer es, sin duda, una de las mujeres más lindas del país. Desde chica que trabaja en televisión y también haciendo campañas de modelaje y sigue estando tan bella como en aquellas épocas. Incluso más. Esta vez sorprendió a todos con un imponente look.

Marcela Kloosterboer Foto: Instagram/m.klooster

En su cuenta de Instagram, Marcela Kloosterboer lució un vestido hasta debajo de sus rodillas en un cuero de vinilo negro. Si bien no era demasiado ajustado, marcaba su silueta lo justo y necesario. Un look muy sobrio pero a la vez sensual con el que no necesitó mostrar demasiado para verse muy sexy.

Marcela Kloosterboer y un look que enamoró a todos Foto: Instagram

Marcela Kloosterboer combinó este vestido increíble con unas sandalias negras muy refinadas, las cuales estilizan sus piernas y la hacen ver realmente elegante. Para completar este look, la actriz optó por un maquillaje muy sutil donde marcó sus ojos con un delineado negro, mejillas color durazno y unos labios nude impecables.

Marcela Kloosterboer y un look que enamoró a todos Foto: Instagram

En cuanto al pelo, Kloosterboer lo llevó suelto y lacio, con la parte del frente peinada hacia atrás y el clásico gel que hace que todo quede fijo en su lugar. Un look que, sin duda, acertó por completo. La actriz se llevó todas las miradas y los halagos en esta publicación.

Marcela Kloosterboer, querida por todos

La famosa es una de las actrices más queridas de nuestra televisión. Nunca se mete en problemas, hace su vida y su trabajo sin molestar a nadie y sigue siendo de las caras más bellas del país. Sin duda una mujer que cae bien a todos.