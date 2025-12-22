Maite Lanata apostó por un look gótico con corpiño a la vista y jugó con los límites de la censura

Maite Lanata es una de las actrices revelación del momento. Tiene un estilo único. Fresca y audaz. Siempre atenta a las últimas novedades del mundo de la moda. Día a día suma nuevos seguidores en Instagram.

Los must de la temporada siempre están en su radar. Sabe a la perfección como combinar diferentes texturas, colores y diseños. Los looks más vanguardistas de la temporada se encuentran sin lugar a dudas en su Instagram.

Maite Lanata marcó tendencia con un look ideal para brillar en todo evento de gala

Los diseñadores del mundo de la moda la buscan para que represente a sus marcas. Los estilos urbanos son sus preferidos. En cada look que luce, brilla su impronta y logra transmitir su esencia en toda oportunidad. No solo triunfa en el mundo de la actuación, sino también como influencer fashionista.

Maite Lanata compartió su outfit para asistir a una importante entrega de premios. Optó por un vestido en donde combinó brillos y encaje. Un look blanco y negro. Sin lugar a dudas, las tendencias jamás se le escapan y en esta ocasión no fue la excepción.

Resaltó su mirada con delineado negro bien marcado para sus ojos y para los labios eligió un tono rojizo con mucho brillo. Para el peinado llevó el cabello suelto con rulos bien marcados. La publicación causó sensación y los mensajes de halagos invadieron todas las imágenes.

Maite Lanata cautivó miradas con un outfit de noche

La actriz tiene un estilo único. Los must de la temporada siempre están en su radar y sabe a la perfección como conquistar los elogios de sus fans con las prendas estrellas de la temporada.

Maite Lanata modeló con un vestido en donde combinó diferentes texturas y colores. Con brillos y encaje. Un outfit super especial para disfrutar de la alfombra roja de una entrega de premios. La actriz marcó tendencia y se llevó los aplausos de todo el público.