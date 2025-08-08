Luisana Lopilato dio cátedra de cómo llevar un look casual con short de jean y lucir radiante

Luisana Lopilato tiene un magnetismo propio que la hace inconfundible, tanto frente a cámara como en redes sociales, siempre logra llevarse toda la atención de sus fanáticos. Con una carrera consolidada y un carisma natural que conquista desde el primer instante, se convirtió en una de las actrices más queridas del público argentino.

Luisana Lopilato dio cátedra de cómo llevar un look casual con short de jean

En esta oportunidad, la actriz se llevó toda la atención de sus seguidores en Instagram con un posteo que no pasó desapercibido. En las imágenes se la puede ver con un look casual de short de jean y remera blanca, posando en el frente de una tienda de comida rápida.

“¿Paparazzi… o solo personas persiguiendo sus papas fritas?“, bromeó en el epígrafe de la publicación, que rápidamente consiguió miles de likes y cientos de comentarios.

Luisana Lopilato y un juicio por el uso no autorizado de su imagen infantil

Luisana Lopilato demandó a dos empresas de seguridad por el uso indebido de su imagen en una publicidad que grabó cuando era menor de edad. El spot se emitió en Punta del Este a partir de 1994 y, según la actriz, siguió vigente durante más de una década, incluso en su pico de popularidad como protagonista de Casados con hijos.

La foto de Luisana Lopilato que llevó al conflicto millonario.

La actriz reclama una indemnización millonaria —que podría superar los 5 millones de dólares— por daño moral, lucro cesante y uso comercial no autorizado. Asegura que, a pesar de haber pedido el retiro del anuncio, su imagen infantil siguió apareciendo en calcomanías y materiales gráficos de la empresa, incluso después de su adquisición por parte de Prosegur. La defensa de las compañías argumenta que el caso prescribió, pero el expediente ya cuenta con fallos parciales a favor de Lopilato.

Más allá del resultado, el juicio podría marcar un precedente regional sobre el uso comercial de imágenes de menores en publicidades, especialmente cuando se trata de campañas extendidas en el tiempo y sin contratos formales de por medio.