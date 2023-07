Luciana Salazar modeló un body cavado desde todos los ángulos y reveló una curiosa intimidad

Luciana Salazar tiene una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, ya que con 42 años trabajo como modelo, conductora, bailarina, actriz y cantante. Desde sus inicios, fue distinguida por su personalidad y belleza, y en la actualidad, continúa en la misma sintonía y con gran presencia en las plataformas digitales.

La modelo se convirtió en influencer de las redes sociales, gracias a los 2.1 millones de seguidores que likean y comentan todos sus posteos en su perfil de Instagram. Allí, Luciana suele postear el día a día con su hija, Matilda, sus diferentes trabajos, sus grandes lujos y sus looks más osados, sexys y trendy.

Luciana Salazar Foto: Instagram

En esta oportunidad, Luciana se comunicó con sus seguidores vía historias de Instagram y realizó varios posteos con un look muy sensual, el cual ella ubicó dentro del apartado de historias destacadas bajo el nombre de “sexy”.

En tres de las cuatro fotos posó frente al espejo y en la última, posó de espaldas. Luli lució un body ultracavado, de color negro, con un escote leve, pero abierto en los costados del pecho, con tanga y espalda descubierta. Lo combinó con unas polainas negras, se sentó sobre una silla, se tomó la foto y dijo: “linda tarde para estar de entre casa y haciendo fiaca”.

Luciana Salazar modeló un body cavado Foto: Instagram

A continuación, subió otra foto y agregó: “y viendo una maratón de Succession”. En esta foto se inclinó hacia un costado y mostró gran parte de sus glúteos tonificados y su busto.

Luciana Salazar modeló un body cavado Foto: Instagram

En la tercera foto sumó aún más sensualidad, se arrodilló en el piso con las piernas abiertas, modeló su body y resaltó su figura. También, reveló una intimidad frente a sus seguidores y dijo: “para los curiosos que preguntan si duermo en polainas en invierno” y agregó un emoji tirando un beso.

Luciana Salazar modeló un body cavado Foto: Instagram

Por último, terminó los posteos con una foto de ella arrodillada y con las piernas abiertas, pero de espalda. De esta manera, Luciana mostró la parte trasera de su body, sus glúteos y la gran espalda descubierta.

Luciana Salazar modeló un body cavado Foto: Instagram

El tweet de Luciana Salazar contra Martín Redrado

Frente al tweet de un seguidor que etiquetó a Luciana Salazar y dijo: “que Martín Redrado le pague todo”, la modelo citó el tweet y respondió entre risas: “a mí no me tiene que pagar, la cuota alimentaria es para Matilda y hace 17 meses que no lo hace”.