Los cuatro mejores looks plateados de Sol Pérez que causaron furor en Instagram

Sol Pérez es una de las famosas que siempre destacan por los llamativos looks que usa, no tiene problemas en combinar colores o lucir prendas ajustadas que son tendencia, como toda seguidora e influencer de la moda, sus fanáticos esperan saber más sobre sus looks para seguir su modelo.

Sol Pérez y un total look en rojo Foto: Instagram

La famosa está muy presente en Instagram y desde allí comparte los outfits que usa, al igual que sus exigentes rutinas de entrenamiento en el gimnasio. Sol recurre a prendas que resaltan su belleza y tonificado cuerpo.

Mientras estuvo como panelista en “Gran Hermano” donde brilló en la televisión y hasta fue nominada para un “Martín Fierro”, la famosa cautivó a sus seguidores con sus impactantes looks combinado con maquillaje y peinado.

Los mejores looks de Sol

Una de las prendas arriesgadas que eligió es este vestido minifalda compuesto en dos partes. Se trata de un body blanco, corte strapless y cavado, arriba tiene un vestido transparente con detalles en brillo plateado. De calzado lució unas sandalias de taco transparente.

El look de Sol Pérez Foto: instagram/lasobridepere

Otro vestido ajustado que causó furor es un diseño en color plata con brillos de un solo hombro, el corte inferior se divide en una parte estilo body cavado y arriba se ve una falda transparente más larga. Para los pies optó por unas sandalias pulsera plateadas.

el look de Sol Pérez Foto: instagram/lasobridepere

Sol lució un conjunto de dos piezas en plateado galáctico, en la parte de arriba tiene un top ‘bandeau’ que se ata adelante y en la parte de abajo una pollera minifalda ajustada al cuerpo. Para los pies eligió unas botas bucaneras plateadas con brillo y taco.

el look de Sol Pérez Foto: instagram/lasobrideperez

El cuarto outfit es un vestido minifalda plateado con lentejuelas redondas brillosas, es un modelo que tiene espalda descubierta y en la parte de adelante tiras. Para los pies eligió unas botas blancas altas de taco aguja y con punta.