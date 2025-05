Lola Latorre marcó tendencia con un outfit deportivo y un look total denim

Lola Latorre continúa afianzando su lugar como una de las figuras más influyentes de las redes. Con una comunidad que supera los 721 mil seguidores en Instagram y 459 mil en TikTok, la joven se destaca no solo por mostrar su día a día con naturalidad, sino también por convertirse en una auténtica referente de estilo. Sus publicaciones, que combinan moda, lifestyle y momentos personales, marcan tendencia y reflejan una identidad única que conecta con miles de seguidores.

Lola Latorre conquista con sus looks en Instagram

En esta oportunidad, la hija de Diego y Yanina Latorre se animó a un look total denim, y posó con una camisa de jean XL oversize y unos pantalones a tono. Frente al espejo, la influencer se mostró con unos lentes de sol en tendencia y el pelo suelto.

Lola Latorre conquista con sus looks en Instagram

Pero no fue el único look elegido del día. También se animó a compartir con sus seguidores de Instagram unas fotos desde la comodidad de su casa donde se la vio con un look más deportivo en rosa, compuesto por un short y una campera de plush.

Lola Latorre conquista con sus looks en Instagram

Lola Latorre mostró por primera vez al nuevo integrante de la familia

La hija de los Latorre entró a su casa con una sorpresa entre los brazos y llamó a sus padres con entusiasmo: “¡Vení, vamos a hacer un video para TikTok, mami! Vení, ¿Dónde estás?, ¡Vení, mamá!”, repetía Lola, visiblemente emocionada.

Yanina, aún en pijama, bajó para ver qué ocurría y se encontró con un nuevo integrante de la familia: un pequeño cachorro. “Te presentamos a Ralph”, le dijeron mientras se lo entregaban. En ese momento, los chicos quisieron saber si Diego Latorre estaba presente para conocer también al nuevo miembro. Por su parte, Yanina, conmovida, subió las escaleras abrazando y acariciando a Ralph, dándole la bienvenida a su hogar.

En el siguiente fragmento, se puede ver a Diego Latorre recostado, observando a Yanina, mientras ella le insiste que se levante: “Levantate, mirá a nuestro nuevo hijo, está temblando de miedo, Diego. Está temblando, es hermoso, Diego, me muero”, decía emocionada, mientras observaba al cachorro con ternura.

Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar. Muchos usuarios se mostraron divertidos, haciendo chistes y compartiendo la emoción de la familia Latorre por la llegada del nuevo perrito: “Mirá nuestro nuevo hijo”, “adoptá, no compres” y “Yanina: ‘ay, qué lindo, secuestrado’”, fueron los más populares.