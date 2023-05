Lali Espósito posó con el outfit más rockero y en tendencia que todos van a querer copiar

Lali Espósito es una de las it girls más seguidas de nuestro país. Todo lo que usa se convierte en una tendencia, aunque ella lo lleva porque así es su estilo. La actriz y cantante eligió un outfit de lo más rockero y black para asistir a una entrevista.

Para Lali Espósito siempre más va a ser más. Si bien sus looks tienen muchísimo equilibrio, los suele recargar con accesorios o grandes estampas para resaltarlos aún más. Esta vez, si bien estuvo monocromática, agregó unas botas con mucha plataforma como acostumbra. Estas fueron las protagonistas absolutas.

Lali. Foto: Instagram Foto: Lali Espósito

Lali Espósito se sacó una foto en un estudio de televisión donde, al parecer, iba a tener una entrevista. Usó unas botas hasta la rodilla negras con detalles de cadenas y tachas, las cuales combinó con una remera larga negra con estampa de Miley Cyrus en blanco. Por si fuera poco, agregó una campera del mismo color para sumar más capas.

Lali Espósito marca tendencia con su look más rocker. Foto: Instagram

Sin duda es uno de los looks que más usa y de los que mejor le quedan a la cantante de Disciplina. Con su pelo bien negro y todo su look, recreó un total black que no dejó nada librado al azar. Si bien usa una paleta de colores amplia en rojos, rosas y algún que otro color, el negro es el que más predomina en su armario a la hora de vestirse.

Lali Espósito Foto: instagram/lalioficial

Lali Espósito encontró su estilo

Hace tiempo que Lali es una inspiración del estilo rocker y glam. Un conjunto de prendas más que nada negras, con cadenas o algunos collares y aros grandes, donde los detalles marcan la diferencia. Capas, cuero, plateado, dorado son los elegidos para la cantante nacional.

La paleta de colores que más usa es negro, algunos blancos, rosa, rojo, plateado y dorado. Jamás la vamos a ver con algo amarillo o naranja, solo en pocas ocasiones. El violeta también podría ser una tonalidad que usa de vez en cuando. Y, por supuesto, los jeans no pueden faltar.