La Joaqui levantó la temperatura y bailó frente a cámara con un look deportivo total white

La Joaqui es sin dudas una de las referentes más potentes de la música argentina actual y su proyección no tiene techo. Con una mezcla inigualable de talento, personalidad y un estilo propio que la hace única, brilla tanto en el escenario como en el estudio y las redes. En plataformas como Instagram y TikTok, su impacto es igual de fuerte: impone tendencia, se muestra auténtica y mantiene una conexión real con su comunidad, que la sigue y celebra cada paso que da.

La Joaqui enamoró con su look total white

En esta oportunidad, la artista se animó a bailar para sus seguidores en Instagram con un look que no pasó desapercibido. En las imágenes se la puede ver con un conjunto deportivo de top y calzas en color off white, que dejó a la vista todas sus curvas.

Más tarde, la artista usó ese mismo outfit para una salida de compras, y no dudó en compartirlo en sus historias de Instagram.

La Joaqui filtró su nuevo tema, le llovieron las críticas y salió a responder uno por uno los comentarios negativos

La Joaqui volvió a agitar las redes, esta vez por un anticipo musical que no salió como esperaba. En TikTok, la artista compartió un fragmento de su próxima canción: “Día uno filtrando la próxima cumbita”, escribió junto al video en el que se la ve entonando Tu vives equivocada. Pero lejos de cosechar elogios, el clip abrió la puerta a una ola de críticas. La canción original pertenece al Grupo Néctar, una agrupación peruana de cumbia que tiene miles de fanáticos en toda Latinoamérica. Y parece que esa fidelidad se hizo sentir.

Entre los comentarios más repetidos, los seguidores no dudaron en manifestar su descontento: “Un gran tema original de Grupo Cañaveral”, “Como arruinan las reliquias de canciones, dios”, “Esa canción es de Néctar, no hagan esto”, “Horrible canta”, “¿Cuándo sale? Así elimino Spotify”, y uno de los más duros: “No tiene voz para todo, basta”.

Además del reclamo por la autoría y el respeto al clásico, el uso del autotune fue uno de los aspectos más cuestionados. “Ese autotune mamita”, escribió una usuaria, señalando lo que muchos consideraron un exceso en la producción vocal. Por su parte, La Joaqui respondió a los comentarios sin filtro. “Cami linda, no tiene autotune. Te aviso para que la próxima vez que tires la mala lo hagas con fundamento”, contestó la artista cansada de que la critiquen.