La Joaqui arrasó en Instagram con un look total white y se llevó todos los piropos

La Joaqui es una de las artistas más importantes de la escena artística argentina. Despliega todo su talento y sensualidad en cada publicación que comparte en Instagram.

Su impronta es única y no conoce de límites. Ha logrado reinventarse y superar obstáculos. Su estilo es audaz y avasallante. Las tendencias en texturas y colores siempre forman parte de sus increíbles outfits.

Conoce muy bien el arte de combinar tendencias para darle paso a outfits increíbles en donde destaca la vanguardia.

La Joaqui se sumó a la tendencia del vestido total white como outfit protagonista del verano. Optó por una prenda mega ajustada al cuerpo, con escote pronunciado y una falda corta con volados para otorgarle movimiento al look.

Todo en color blanco semitransparente. La cantante burló la censura y se consagró como reina indiscutida de las tendencias. La publicación fue todo un éxito y coleccionó los likes de sus seguidores.

La cantante de RKT es una de las artistas más importantes del momento. Los outfits osados son su especialidad.

La Joaqui compartió una sesión de fotos hot en Instagram y dejó en evidencia su amor por Luck Ra en un nuevo tatuaje (Instagram de La Joaqui)

La Joaqui posó con un look en color blanco con detalles de semitransparencias. Un top diminuto fue protagonista. La artista revolucionó Instagram, dio cátedra de estilo y se llevó los aplausos de todo el público.