La hija de Steve Jobs, Eve Jobs, debutó en el mundo de la moda y ahora es modelo. Si bien siempre se mantuvo alejada de la vida pública que tuvo su padre, la joven de 22 años ahora decidió hacer su debut al posar para una campaña navideña de una reconocida marca de belleza.

Se trata de una campaña para la marca Glossier, que también presenta a Sydney Sweeney de Euphoria y Naomi Smalls de RuPaul’s Drag Race. Para las fotos, Jobs fue fotografiada en una bañadera cubierta de burbujas vistiendo nada más que una variedad de joyas de oro y sosteniendo, claro, un labial de la marca.

La joven compartió más tarde la sesión de fotos en su cuenta de Instagram, donde aprovechó para agradecer a la marca y a su fundadora, Emily Weiss, por darla la oportunidad de entrar al mundo del modelaje: “¡Muchas gracias a @emilyweiss y a todos en @glossier! Ve a ver la colección”, escribió.

Eve Jobs (Foto: Instagram) Instagram

Jobs se ha mantenido relativamente fuera del centro de atención la mayor parte de su vida, incluso después de que su padre falleciera en 2011 a causa del cáncer de páncreas.

Sin embargo, en los últimos años, ha sido noticia por sus habilidades ecuestres: compite con regularidad y está clasificada como la quinta mejor jinete del mundo menor de 25 años, según la publicación Horse Sport. “Me montaron en un poni por primera vez a los dos años, pero en realidad no comencé a montar hasta los seis”, dijo Eve al medio el año pasado. “Siempre he tenido amor y aprecio por los animales y creo que esa pasión fue evidente desde el principio”.

Eve Jobs (Foto: Instagram) Instagram

Además, es estudiante de la Universidad de Stanford, la misma escuela donde se conocieron sus padres. Eve es una de los cuatro hijos que tuvo el fundador de Apple. A pesar de que su patrimonio neto familiar es de casi 20 mil millones de euros, Eve está decidida a hacerse de su propio éxito, tanto dentro del mundo de los caballos como en el de la moda.