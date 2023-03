La bikini vintage de Marcela Kloosterboer que enamoró en las redes sociales

En la última semana, Marcela Kloosterboer se volvió para Buenos Aires no sin antes despedirse de Carlos Paz donde realizó la temporada teatral en Córdoba con la obra Radojka que resultó ser un éxito entre los espectadores y en reconocimiento. Lo hizo a través de sus redes sociales.

Durante los largos meses de verano, la a actriz compartió a través de su perfil de Instagram algunas postales y videos de lo que fue su estadía en la capital teatral cordobesa y este caso no fue la excepción. En las imágenes dejó espiar a sus más de 2.9 millones de seguidores parte de lo que fue su último día en la Ciudad junto a sus compañeros de elenco.

Marcela Kloosterboer en su último día en Córdoba con sus compañeros de eleno Foto: Instagram/m.klooster

En la publicación, la artista posó con una bikini enteriza negra que dejó ver su figura. Se trató de una tarde a puro relax en un jardín con pileta, calor y mucho sol.

También mostró que estaba leyendo un libro junto al mato que no podía faltar. “Último día. Disfrutándolo con gente tan linda”, expresó en la descripción del posteo que recibió miles de “me gusta” y comentarios como: “Por favor qué bella”, “Una linda manera de despedirnos de Córdoba”, “No hay una sola foto que no salgas hermosa” y “¡Ay! Me enamoré otra vez de la misma mujer”.

Marcela Kloosterboer se despidió de Carlos Paz en bikini Foto: Instagram/m.klooster

A lo largo de los dos meses de temporada, Kloosterboer aprovechó para también disfrutar de los paisajes de Córdoba y algunas de sus otras propuestas turísticas. Es por eso que practicó treking en los senderos, salió a correr por las mañanas y conoció algunos complejos de lujo para el descanso.

Corrida por Carlos Paz Foto: Instagram/m.klooster

La bikini vintage de Marcela Kloosterboer

Tiempo atrás, Kloosterboer despertó varios suspiros en las redes con su fotografía desde la pileta con una bikini estilo vintage. Se trató de un diseño que recordó los cortes clásicos de los ‘50.

Con una clara referencia al estilo pin-up para el verano del 2022 la actriz eligió un traje de baño enteriso de tiro alto y cintura descubierta. El escote redondeado que acentúa sus curvas naturales, el aro de acrílico para darle un toque diferente y el inconfundible tramado de puntos en la parte inferior junto al colores pasteles volvieron su prenda un conjunto original y enamoró a todos.

Marcela Kloosterboer Foto: Instagram/m.klooster

Por entonces su publicación alcanzó los 56 mil “me gusta” y en la descripción manifestó: “Sunday sessions”, es decir “Sesiones de domingo”.

Marcela Kloosterboer recordó sus comienzos en la actuación y reconoció: “Renegué de ser linda”

Sin filtro, la exprotagonista de “Separadas” recordó los inicios de su carrera y reconoció cuánto le pesó ser “la chica linda”. En una entrevista con Pronto contó: “Sé que está bueno ser lindo y mi mamá siempre nos decía a mí y a mi hermano, que es hermoso y para mí él es el lindo de la familia, que es importantes ser lindos y que eso te abre puertas. Yo un poco renegué de eso de chica porque, al ser actriz, siempre se reconocía la belleza y sentía que eso tapaba el talento”.

Marcela Kloosterboer: "Siemre renegué ser linda" Foto: Vía País

En la misma línea agregó: “Entonces pensaba: ‘Bueno, pará, estoy actuando hace diez años y solo me reconocés que soy linda’. Un poco me jodía. Siento que es algo que está bueno y a mí me gusta cuidarme para estar bien y verme bien, pero sé que no es lo más importante. Nunca lo usé demasiado a mi favor”.