La arriesgada imagen de Camila Camarda, la hermana de Julieta Poggio: posó en microbikini y encendió las redes

La última edición de Gran Hermano ha dejado a algunas estrellas que siguen triunfando en el mundo del espectáculo. Entre ellas se encuentra Julieta Poggio, una de las favoritas de los espectadores y quien continúa creciendo en su carrera. Asimismo sucede con su hermana, quien también ingresó al reality durante algún tiempo.

Se trata de Camila Camarda, la hermana mayor de Julieta Poggio quien durante una semana fue parte de la casa de Gran Hermano. Allí ha cosechado miles de fanáticos alrededor del país, quienes la han comenzado a seguir en Instagram, donde se convirtió en una influencer que está en constante crecimiento.

Julieta Poggio y Camila Camarda Foto: instagram

De hecho, ya sumó más de 100mil seguidores en su perfil oficial y, siempre que realiza una publicación se convierte en tendencia. Así es cómo ha sucedido con su última postal desde Bariloche con la cual encantó a todos con una ariesgada microbikini.

La joven influencer posó con una de sus microbikinis favoritas / Foto: Instagram Foto: Camila Camarda

La imagen de Camila Camarda que encantó a todos en Instagram:

En su perfil oficial de Instagram, Camila Camarda deslumbró a sus seguidores con una fotografía en una bikini de alto impacto. Esta prenda la lució en Bariloche, donde pasó una semana llena de diversión junto a un grupo de amigos yendo a esquiar bajo la nieve y de fiesta durante la noche.

La foto para el infarto de Camila Camarda Foto: Instagram

Sin embargo, la joven también tuvo algún tiempo de descanso que aprovechó para posar frente a la cámara con una microbikini que encantó a todos. Ambas piezas son en distintas tonalidades de marrones con un estampado geométrico y detalles que complementan en un negro oscuro enmarcando todos los bordes.

Para este lucir este look, la hermana de Julieta Poggio no sólo utilizó una pose encantadora y seductora, sino que también la complementó con detalles admirables. Entre ellos, claro, unos lentes de sol acordes a su look de verano con los que le dio un toque descontracturado.